"Tag der Schande": Polen verurteilt IOC-Entscheidung

"Was hat Russland Positives getan, dass seine Athleten nun an den Wettkämpfen teilnehmen sollen! Nach Butscha, Irpin, Hostomel!! Nach den täglichen Bombenangriffen auf zivile Einrichtungen!!", schrieb Wawrzyk weiter.

Olympia-Entscheidung folgt

Eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 in Paris werde "zu gegebener Zeit" getroffen werden, sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne.