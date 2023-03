Union: DOSB muss klare Position beziehen

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der Frage nach der Rückkehr von russischen Athletinnen und Athleten in den Weltsport ein klares Bekenntnis und eine „eindeutige Position“ vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gefordert. „Die Auffassung des DOSB, Athleten aus Russland und aus Belarus bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 unter ‚ganz strikten Voraussetzungen‘ zuzulassen, ist nicht haltbar“, sagte Sprecher Stephan Mayer.