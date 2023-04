Badminton-EM 2024 in Saarbrücken

Die Badminton-EM 2024 findet in Saarbrücken statt. Das entschied der Kontinentalverband Badminton Europe. Vor 42 Jahren hatte Böblingen die bislang letzte Europameisterschaft der Badmintonspieler in Deutschland ausgerichtet, die Auflage im kommenden Jahr findet vom 9. bis 13. April in der Saarlandhalle statt.