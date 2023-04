„Beschütze alle Turner“ - FIG unterstützt IOC-Empfehlungen

Ungeachtet des anhaltenden Angriffskriegs in der Ukraine wird die baldige Rückkehr von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus auf die internationale Turnbühne wahrscheinlicher. Bei einem Besuch in Kiew hat sich Morinari Watanabe, Präsident des Weltverbandes FIG, für einen solchen Schritt ausgesprochen und eine Entscheidung des FIG-Exekutivkomitees dazu für Mitte Mai angekündigt.

"Präsident Selenskyj schützt das ukrainische Volk wie eine Familie, ich beschütze alle Turner auf der Welt wie eine Familie. Deshalb unterstütze ich ukrainische Turner und verteidige das Recht russischer und belarussischer Turner, die nicht am Krieg beteiligt sind, an Wettkämpfen teilzunehmen", sagte der Japaner in der ukrainischen Hauptstadt.