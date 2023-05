Achter verpasst EM-Medaille deutlich - Zeidler im Finale

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM im slowenischen Bled eine Medaille deutlich verpasst. Das einstige Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) landete im Finale auf Rang vier, den Sieg holte sich im Fotofinish Großbritannien vor Rumänien, Bronze ging an die Niederlande. Weltmeister Oliver Zeidler sicherte sich hingegen im Einer souverän die Finalteilnahme und greift am Sonntag nach Gold.

Die Achter-Crew um Schlagmann Marc Kammann konnte von Beginn an das hohe Tempo des Spitzen-Trios nicht mitgehen, der Rückstand auf die Briten betrug am Ende mehr als sechs Sekunden. Der stark verjüngte Achter knüpfte damit an die Enttäuschungen des Vorjahres an. 2022 musste sich das Boot bei der Heim-EM in München ebenfalls mit Platz vier begnügen, zudem verpasste das einstige Ausnahmeboot bei der WM erstmals seit 23 Jahren das Finale.