Ruder-EM: Zeidler souverän im Halbfinale

Die einzige deutsche Medaillenhoffnung gewann den Vorlauf mit über vier Sekunden Vorsprung und vermied damit mühelos den Umweg über den Hoffnungslauf. Bei der Heim-EM im Vorjahr hatte der 26-Jährige nach einem Einbruch überraschend eine Medaille verpasst, beim Saisonauftakt vor drei Wochen präsentierte sich Zeidler mit einem Weltcupsieg in Zagreb bereits in Topform.

Andere deutsche Boote schwächeln

"Gut 1000 Meter lang war es okay, da waren wir gut an den anderen Booten dran. Dann, als die Post im Feld abging, haben wir das falsche Mittel gewählt", sagte Bundestrainerin Sabine Tschäge: "Der dritte Platz wäre durchaus drin gewesen. Am Samstag wollen wir es besser machen und die Aufgabe besser lösen."