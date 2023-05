Sport 1 überträgt die Kieler Woche (17. bis 25. Juni) live im deutschen Free-TV. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, werden täglich zwei Stunden vom größten Segelevent der Welt im frei empfangbaren Fernsehen, im Livestream und in der App zu sehen sein. Zudem strahlt Sport 1 an jedem Abend ein halbstündiges Highlight-Magazin mit den besten Szenen des Tages aus.