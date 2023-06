Fechten: Einzel-EM in Plowdiw mit Russland und Belarus

Das Turnier soll bereits in zwei Wochen stattfinden (16. bis 18. Juni). Das gab die europäische Dachorganisation EFC am Donnerstag bekannt.

"Am 31. Mai hat die FIE in einem von Emmanuel Katsiadakis, dem amtierenden Präsidenten, unterzeichneten Brief die Entscheidungen des FIE-Exekutivkomitees erläutert, die dazu führten, dass die EFC angewiesen wurde, Einzeleuropameisterschaften vom 16. bis 18. Juni in Plowdiw zu organisieren", schrieb die EFC in ihre Mitteilung.