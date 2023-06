Sportler des Monats Mai: Auszeichnung für Eishockey-Helden

Anders als etwa bei Journalist:innen- oder Publikumswahlen stimmen bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note – welche den Spielern von Bundestrainer Harold Kreis bekannt sein dürfte, denn 23 der insgesamt 25 Spieler wurden in jungen Jahren von der Sporthilfe auf ihrem Weg an die Weltspitze unterstützt.

Die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften beinhaltet für das Team um Kapitän Moritz Müller gleichzeitig eine Einladung für den Sporthilfe Club der Besten. Die Incentive- und Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athlet:innen eines Jahres findet 2023 vom 23. bis 30. September im Aldiana Club Calabria in Italien stattfinden wird. Außerdem erhalten alle Spieler aufgrund der „Sportler des Monats“-Auszeichnung eine Einladung zum Ball des Sports am 17. Februar 2024 in der Festhalle in Frankfurt am Main.