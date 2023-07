Eklat um Charlan: Deutscher Fechter-Bund kritisiert Weltverband

Nach dem Eklat um die Ukrainerin Olha Charlan bei der WM in Mailand hat der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) Kritik am Vorgehen des Weltverbandes FIE geübt. „Wir hätten mehr Feingefühl bei Entscheidungen von solcher Tragweite wie einer Disqualifikation erwartet“, hieß es in einer Stellungnahme vom Freitag.