Nach Fecht-Eklat: Der Scherbenhaufen des Thomas Bach

„Wir werden Zeugen des Scherbenhaufens“, den Bach und „seine Gefolgsleute aus dem IOC angerichtet haben“, twitterte Dagmar Freitag, ehemalige Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag. „Da verweigert sich eine Ukrainerin gegenüber einer Athletin aus einem Land, das in Charlans Heimat mordet und vernichtet - und wird dafür bestraft“, kommentierte die Süddeutsche Zeitung : „Willkommen in der Welt des unpolitischen Wettstreits unter Kriegsgegnern. Willkommen in der Welt des Thomas Bach.“

Auch der deutsche echter-Bund (DFeB) hat Kritik an der Situation geäußert. „Wir hätten mehr Feingefühl bei Entscheidungen von solcher Tragweite wie einer Disqualifikation erwartet“, hieß es in einer Stellungnahme vom Freitag.

„Zu dieser Situation hätte es nie kommen dürfen“

Charlan, Olympiasiegerin von 2008 und in der Ukraine ohnehin ein Star, wurde für ihre Haltung in der Heimat gefeiert. „Mein Telefon spielt verrückt. Ich habe Unterstützung von so vielen Menschen erhalten - von der Regierung, von Sportlern, von Prominenten und auch von Soldaten an der Front“, sagte die 32-Jährige.