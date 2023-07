Sport-Streaming: Dyn - Das kostet der neue Anbieter zum Sendestart

Ab dem 23. August müssen sich die Sportfans in Deutschland an einen neuen Streaming-Anbieter gewöhnen: Dyn.

Unter diesem Namen will Christian Seifert den Streaming-Markt in Deutschland verändern. „Wir sind jetzt bereit für den Sendestart. In Wahrheit ist das aber mehr. Wir wollen nachhaltig die deutsche Sport- und Medienlandschaft positiv verändern“, gab der Ex-DFL-Chef als Ziel aus, der als Mitgründer 25 Prozent der Anteile hält. Der Rest liegt beim Axel Springer Verlag.