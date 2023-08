TV-Sensation! ZDF-Sportstudio bekommt hohen Besuch

Dieser TV-Auftritt hat Sensations-Charakter: Kein Geringerer als der britische Prinz Harry beehrt in Kürze das Aktuelle Sportstudio im ZDF.

Am 9. September empfangen Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss den Duke of Sussex. Ob er inmitten der Länderspielpause Einschätzungen zum Bundesliga-Geschehen oder zum deutschen Länderspiel gegen Japan und auf die Torwand schießen wird: ungewiss. Es ist ein besonderes Anliegen, das den Sohn von König Charles nach Mainz treibt.

Prinz Harry beehrt das ZDF-Sportstudio

Der jüngere Bruder von Prinz William wird als Schirmherr der „Invictus Games Foundation“ kommen: Bei den Invictus Games - ab 9. September ausgetragen in Düsseldorf - handelt es sich um einen Wettbewerb für an Körper und Psyche verwundete, verletzte und erkrankte Soldaten und Soldatinnen.

Prinz Harry hatte sich nach seinen Einsätzen als Offizier in Afghanistan mit den Folgen von militärischen Einsätzen von Soldaten beschäftigt. Nach dem Vorbild der „Warrior Games“ rief er 2014 die ersten Invictus Games ins Leben, die in London stattfanden. In der Folge wurden die Spiele schon fünf Mal ausgetragen, die bisherigen Stationen waren ansonsten Orlando, Toronto, Sydney und Den Haag.