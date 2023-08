Zwei weitere WM-Medaillen für deutsche Sportschützen

Die deutschen Sportschützen haben bei der WM in Baku am Mittwoch zwei weitere Medaillen gewonnen. Das Trio Oliver Geis, Florian Peter und Rio-Olympiasieger Christian Reitz sicherte sich Silber im Teamwettkampf mit der Standardpistole, Jolyn Beer gewann Bronze in der Einzelkonkurrenz auf 50 m liegend.