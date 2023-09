Baseball-EM: Deutschland dicht vor Viertelfinaleinzug

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft in Tschechien dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Einen Tag nach dem deutlichen Sieg gegen Belgien (17:4) gewann das Team von Bundestrainer Jendrick Speer am Montagabend gegen Israel mit 2:0. Third Baseman Eric Brenk von den Bonn Capitals avancierte mit je einem Run und einem Run Batted In zum entscheidenden Akteur.