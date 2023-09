Baseball-EM: Deutschland nach Krimi im Halbfinale

Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Tschechien das Halbfinale erreicht. In einem umkämpften Viertelfinale setzte sich das Team von Bundestrainer Jendrick Speer am Donnerstagnachmittag mit 6:5 nach einem Extra-Inning gegen Frankreich durch. Nach einer perfekten Vorrunde war es der vierte Sieg im vierten Spiel.