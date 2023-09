Bayern, DOSB - und der Hirsch: Erste VSA-Awards verliehen

Der FC Bayern, der Deutsche Fußball-Bund, der Deutsche Olympische Sportbund - und der legendäre Hirsch auf dem Trikot von Eintracht Braunschweig: Die Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter (VSA) hat am Donnerstagabend in Köln zum ersten Mal ihre VSA-Awards verliehen und damit herausragende Erfolgspartnerschaften gewürdigt. Zu den Preisträgern gehört auch die Zusammenarbeit zwischen dem Braunschweiger Fußball-Klub und der Likör-Marke Jägermeister, die mittlerweile 50 Jahre zurückliegt.

Sie habe 1973 "wegweisende Pionierarbeit in der Trikotwerbung" dargestellt und "bestehende Werbeverbote" überwunden, hieß es in der Begründung: Das Hirsch-Logo als offizielles Wappentier sei ein "Coup" gewesen, der "langfristige Entwicklungen in der gesamten Branche" in Gang gesetzt habe.