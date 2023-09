German Padel Open: Heiße Trendsportart LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Stream

Vom 27. September bis zum 1. Oktober ist Düsseldorf das Zentrum des Padelsports. Die Weltelite trifft sich in der Mehrzweckhalle Castello zu den German Padel Open.

Es ist das erste Mal, dass ein Event der World Padel Tour in Deutschland stattfindet. Insgesamt umfasst die Serie 27 Turniere in 14 Ländern. Düsseldorf ist dabei aktuell der einzige Veranstaltungsort hierzulande.

Reichlich Action versprechen bereits die Paarungen in der Hauptrunde der German Padel Open am Mittwoch. Aus Deutschland hat sich bei den Frauen das Duo Denise Höfer/Victoria Kurz eine Wildcard erspielt.

Die beiden haben bereits an der WM in Dubai teilgenommen und waren auch bei den European Games am Start. Die deutschen Frauen messen sich mit den starken Spanierinnen Marta Talavan und Nuria Rodriguez.