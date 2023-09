Jubel über Platz vier - WM-Turner dürfen für Olympia planen

Nach der ersten Ausscheidungsrunde ist das Team von Cheftrainer Valeri Belenki bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen Vierter und ist nicht mehr von einem olympischen Startplatz zu verdrängen. „Meine Jungs haben keine Nerven gezeigt und wirklich gut gearbeitet“, sagte Belenki: „Es war ein Steigerungslauf, bei dem wir uns am Ende noch selbst belohnt haben.“

Nach einem soliden Start am Reck warfen zwei fehlerbehaftete Übungen am Boden das deutsche Quintett zurück. Am eher gefürchteten Pauschenpferd lief es wieder besser, der Hallenser Nils Dunkel lieferte an seinem Paradegerät, an dem er bei den letztjährigen europäischen Titelkämpfen die Bronzemedaille gewonnen hatte, mit 14,600 Punkten ein Topergebnis ab.