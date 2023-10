US-Legende kämpft um ihr Leben - Tochter mit Hilferuf

Laut Kelley leide Retton an einer „sehr seltenen Form der Lungenentzündung“ und befinde sich seit über einer Woche auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Die einstige Weltklasse-Athletin sei nicht mehr in der Lage, eigenständig zu atmen.

Rettons Tochter bittet um Hilfe

Mit der Glanzleistung hatte sie großen Anteil an dem Boom ihrer Sportart in den Staaten. Nach ihrer aktiven Karriere als Athletin tauchte sie in diversen Filmen und TV-Shows auf. Seit 1997 gehört sie zur Internationalen Gymnastik-Hall-of-Fame. Sie war zudem die erste Frau, die in die Houston Sports Hall of Fame aufgenommen wurde.