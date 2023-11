DOSB weiter für Betroffene sexualisierter Gewalt aktiv

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird sich weiter am „Ergänzenden Hilfesystem“ (EHS) für Betroffene sexualisierter Gewalt beteiligen. Dies wurde gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beschlossen und am Freitag bekannt gegeben. Anfang des nächsten Jahres tritt die Folgevereinbarung in Kraft und läuft bis Ende Dezember 2025.