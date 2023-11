Drone Champions League plant Expansion in der Golfregion

Von 17 bis 18. November fand das Finale der Wintersaison der Drone Champions League in Abu Dhabi statt. Das Turnier wurde von der britischen Mannschaft Xblades, die mit Thomas Kund und Julius Jäger auch zwei deutsche Piloten im Team hat, gewonnen. Nun steht am 20. Dezember noch das DCL Super Final 2023 aus.

Im kommenden Jahr soll die DCL erneut in Abu Dhabi stattfinden und um weitere Wettbewerbe in der Golfregion erweitert werden. „Dieses Event in Abu Dhabi hat unsere Liga auf ein neues Niveau gehoben. Die Piloten wieder persönlich zusammenzuhaben und auf einer brandneuen virtuellen Strecke zu spielen, war ein fantastisches Event für unsere Liga, die in Sachen Spannung, Technologie und Globalität weiterhin führend ist“, sagte Markus Stampfer, Vorstandsmitglied der Drone Champions AG.