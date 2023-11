Nicht in Israel! Neue Co-Gastgeber für Wasserball-EM gefunden

Der europäische Schwimmverband LEN hat neue Austragungsorte für die Wasserball-EM 2024 gefunden. Das ursprünglich in Israel geplante Turnier findet nun in zwei Ländern statt. Während die Männer vom 4. bis 16. Januar ihre Spiele in den kroatischen Städten Dubrovnik und Zagreb austragen, treten die Frauen vom 5. bis 13. Januar in Eindhoven in den Niederlanden an.