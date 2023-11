"Unglaubliches" Finale: Gastgeber Indien fordert Australien

Bis zu 130.000 Fans auf den Rängen, der Weltranglistenerste gegen den Rekordchampion: Die Cricket-WM in Indien endet mit einem großen Spektakel - und ein ganzes Land hofft auf die Krönung seiner Idole. Am Sonntag will Gastgeber Indien seine zwölfjährige Durststrecke beenden und im gigantischen Cricket-Tempel der Millionen-Metropole Ahmedabad gegen Australien den dritten Titel nach 1983 und 2011 gewinnen.

In der Gruppenphase vor sechs Wochen hatte Indien die Nase gegen den fünfmaligen Titelträger Australien knapp vorn, im Turnier sind die Gastgeber noch ungeschlagen. Doch Australien, das nach der Auftaktniederlage gegen Indien auch sein zweites Turnierspiel gegen Südafrika verlor, hat sich seither mit acht Siegen in Serie bestens erholt - und geht mit Rückenwind ins Dauer-Duell.

Cricket, das 2028 in Los Angeles erstmals seit 1900 wieder olympisch wird, ist in Indien das, was der Fußball in Deutschland ist: Volkssport Nummer eins. 1,4 Milliarden Einwohner, davon Hunderte Millionen begeisterte Fans, hoffen auf ein Herbstmärchen mit dem richtigen Sieger. Indien ist die erste Nation seit 1979, die das Turnier mit zehn Mannschaften alleine ausrichtet.