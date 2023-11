Weltrekord: Australierin surft Monsterwelle

Die australische Surferin Laura Enever hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Die 31-Jährige surfte eine 13,3 Meter (43,6 Fuß) hohe und damit die größte von einer Frau gemeisterte Welle. Enever war das Kunststück am 22. Januar am Oahu Outer Reef auf Hawaii gelungen, wie Guinness World Records am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Rekord von 12,8 Metern, aufgestellt von der Brasilianerin Andrea Moller, hatte acht Jahre lang Bestand.

Big-Wave-Surfer nutzen oft Jetskis, um in große Wellen geschleppt zu werden. Enever nutzte die riskantere Methode, aus eigener Kraft hineinzupaddeln. "Als diese Welle kam, war ich am perfekten Ort", sagte Enever dem Sydney Morning Herald: "Es war so ein Geschenk. Ich war so begeistert, es gibt einfach kein vergleichbares Gefühl."