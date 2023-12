Nach 0:2-Rückstand: Badminton-Männer lösen EM-Ticket!

Die deutschen Badminton-Männer haben ihr Ticket für die Team-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen gelöst. Ohne den verletzten Spitzenspieler Mark Lamsfuß bezwang das Team des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) zum Abschluss des Qualifikationsturniers in Bad Camberg den härtesten Gruppengegner Finnland mit 3:2 und ist dank drei Siegen aus drei Quali-Spielen beim EM-Turnier in Lodz (14. bis 18. Februar 2024) dabei.