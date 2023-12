Schach: Skuriller Zoff geht in neue Runde - "Ein extrem arroganter Mensch"

Nun steht der 20-Jährige wieder in den Schlagzeilen. Thema diesmal: ein öffentlicher Zwist mit Carlsens norwegischem Landsmann und gutem Freund Aryan Tari, der auch in den Rechtsstreit zwischen Carlsen und Niemann verwickelt war.

Schach-Badboy Niemann lästerte böse über Carlsen-Kumpel

„Ich denke, Aryan sollte sich mit besseren Einflüssen umgeben, um sein Spiel zu verbessern“, höhnte Niemann: „Neue Trainingspartner vielleicht. Weniger Alkohol.“ Am Ende der Partie, als Tari einen Fehler machte, folgte eine weitere Anspielung Niemanns in die Richtung („Das muss der Alkohol sein“). Eine direkte Kommunikation mit Tari verweigerte Niemann auf Nachfrage eines Zusehers: „Ich spreche nur mit ernsthaften Schach-Glanzlichtern.“

Der Part mit „sollte sich mit bessere Einflüssen umgeben“ war offensichtlich eine Anspielung auf einen indirekten Giftpfeil, den Carlsen vorher an Niemann geschickt hatte - nach einem Sieg über Amin Tabatabaei, der wiederum mit Niemann befreundet ist. Carlsen empfahl Tabatabaei, seinen Umgang mit Niemann zu prüfen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Aryan Tari vermutet persönliche Rache

Mit einigen Monaten Verspätung hat sich Tari nun zu dem Vorfall zu Wort gemeldet und dabei kein gutes Haar an Niemann gelassen.

„Er ist ein extrem arroganter Mensch, daran besteht kein Zweifel“, zitiert das öffentlich-rechtliche Medium NRK Tari: „Er hat in gewisser Weise das Selbstbild, besser als andere Menschen zu sein und über dem Rest der Menschheit zu stehen.“ Es sei also „nicht überraschend“, dass er versucht hätte, ihn lächerlich zu machen: „Er will zeigen, dass er mich nicht mag.“