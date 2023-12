Skilanglauf: Carl Neunte in Schweden - Diggins siegt

Ihren 15. Weltcupsieg holte bei zweistelligen Minusgraden die Amerikanerin Jessie Diggins, die deutsche Hoffnungsträgerin Katharina Hennig kam in der von ihr weniger geliebten freien Technik nicht über den 20. Platz hinaus.

Teamsprint-Olympiasiegerin Carl hatte schon am Auftaktwochenende in Kuusamo in den Distanzrennen als Sechste und Achte überzeugt. Im Gesamtweltcup liegt sie nun auf Rang sieben, Hennig ist Neunte.