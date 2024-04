DFB-Legende Frings feiert Ex-Team: "Davon kann manch höherklassiger Klub nur träumen"

Rauschender Festtag an einem Traditionsstandort des deutschen Fußballs: Nach elf Jahren in der Regionalliga ist Alemannia Aachen zurück im Profibetrieb.

Torsten Frings: „Ich freue mich wahnsinnig“

„Ich freue mich wahnsinnig für die Alemannia. Was für ein toller Erfolg. Dieser Aufstieg ist unglaublich wichtig für den Verein und die ganze Stadt. Von so einer Fan-Base kann manch höherklassiger Klub einfach nur träumen. Mega!“, sagt der frühere Nationalspieler Torsten Frings zu SPORT1 .

Der 47-Jährige, der im benachbarten Würselen geboren wurde, unterschrieb bei Alemannia seinen ersten Profivertrag, spielte in der Jugend von 1990 bis 1994 für den Verein und spielte anschließend drei Jahre für die erste Mannschaft des Klubs. Die besondere Tivoli-Atmosphäre erlebte der Sommermärchen-Held von 2006 zuletzt 2018 beim Abschiedsspiel von DFB-Weggefährte David Odonkor, ebenfalls einst in Aachen aktiv.

Jan Schlaudraff: „Einfach schön“

„Es ist einfach schön zu sehen, nach den schwierigen Jahren mit der Insolvenz damals. Ich hoffe jetzt einfach, dass sich der Verein erstmal in der 3. Liga etablieren kann. Man muss Stück für Stück denken und mit der Power im Umfeld eine gute Rolle in der 3. Liga spielen. Die Leistungsdichte dort ist unglaublich hoch.“

Schlaudraff erinnert sich gerne an seine Zeit in Aachen: „Es war die prägendste Zeit für mich als Fußballer. Und zusammen mit den Europapokalspielen mit Hannover 96 auch die schönste Zeit mit den legendären Pokalabenden am Tivoli und dem Aufstieg in die Bundesliga. Die internationalen Spiele als Zweitligist waren auch großartig. Das war eine sensationelle Zeit. Ich werde das nie vergessen.“