Tour de Ski: Carl stürmt in Toblach auf Platz zwei

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl ist bei der Tour de Ski mit einer ganz starken Leistung auf das Podest gestürmt. Die 28-Jährige aus Zella-Mehlis kam in Toblach im Klassikrennen über 10 km auf Platz zwei und verpasste ihren zweiten Karriereerfolg im Weltcup nur knapp. Die finnische Tagessiegerin Kerttu Niskanen lag 6,7 Sekunden vor Carl, deren Gold-Kollegin Katharina Hennig mit Platz fünf ebenfalls überzeugte.

Platz drei ging im Südtiroler Pustertal an die Weltcupführende Jessie Diggins (USA) (+10,7), die mit sieben Sekunden Vorsprung auf Carl die Führung in der Tour-Gesamtwertung übernahm. Hennig (Oberwiesenthal), die nach frisch überstandener Corona-Infektion schon fast wieder in Topform ist, lag 29,0 Sekunden zurück.

In Trondheim feierte Carl ihren ersten Weltcup-Sieg

Carl hatte beim letzten Weltcup vor dem Saisonhöhepunkt in Trondheim in Klassikzehner ihren ersten Karrieresieg gefeiert und damit den ersten „echten“ Weltcuperfolg einer deutschen Läuferin seit 20 Jahren geholt. Zuvor war sie in Östersund als Dritte erstmals auf das Podest gelaufen.