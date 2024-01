Nach elf Jahren: Pistorius kommt aus Haft frei

Nach knapp elf Jahren wieder in Freiheit: Der frühere südafrikanische Paralympics-Star Oscar Pistorius wird an diesem Freitag vorzeitig aus der Haft entlassen. Der 37-Jährige hatte Ende November mit einem Bewährungsantrag Erfolg und kommt nun aus der Haftanstalt in Atteridgeville, einem Vorort von Pretoria, frei.