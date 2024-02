Badminton: Deutsche Niederlagen bei Team-EM

Für die deutschen Männer, die bei der Team-EM ohne Spitzenspieler Mark Lamsfuß antreten, geht es am Donnerstag mit dem Duell gegen Gastgeber Polen (10.00 Uhr) weiter. Die DBV-Frauen treffen am Nachmittag auf die Niederlande (15.00 Uhr). Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen das Halbfinale, die Europameisterschaft endet am Sonntag.