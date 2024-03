Faeser verleiht "Silbernes Lorbeerblatt" an über 70 Sportler

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat mehr als 70 Spitzensportlerinnen und -sportler mit dem "Silbernen Lorbeerblatt" geehrt. Deutschlands höchste staatliche Auszeichnung für Erfolge im Sport wurde am Donnerstag in Berlin an teils mehrfache Weltmeister und Weltmeisterinnen aus insgesamt 15 Sportverbänden verliehen, darunter Zehnkämpfer Niklas Kaul, Ringer Frank Stäbler oder Dressur-Reiterin Jessica von Bredow-Werndl.