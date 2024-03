Hall-of-Fame-Enthüllung: "Sportorganisationen zögerlich"

Sporthistoriker Lorenz Peiffer hat mit Unverständnis auf die Enthüllung reagiert, dass die Hall of Fame des deutschen Sports deutlich mehr Mitglieder mit nationalsozialistischer Vergangenheit als bislang bekannt beherbergt. „Wenn man in die Zeit von 1933 bis 1945 zurückgeht, dann muss man sich natürlich auch mit den Lebensläufen der Sportlerinnen und Sportler in dieser Zeit auseinandersetzen“, sagte der emeritierte Professor der Leibniz-Universität Hannover dem SID.