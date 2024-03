Olympia im Blick: Toba vor Comeback auf deutschem Boden

Schwung holen fürs Olympiajahr, trotz aller Widrigkeiten. Für Andreas Toba ist die Marschroute vor dem DTB-Pokal der Kunstturner in Stuttgart klar. Der Mann, der bei den Spielen von Rio 2016 zum „Hero de Janeiro“ avancierte, weil er die deutsche Mannschaft mit einem gerissen Kreuzband ins Mannschaftsfinale turnte, kämpft dieser Tage mal wieder um die Rückkehr zu alter Stärke.

„Das Gefühl ist unbeschreiblich, es hat so viel Spaß gemacht, sich wieder mit den Besten der Welt zu messen“, sagte Toba dem SID. Nachdem er sich im September vergangenen Jahres erneut schwer am Kreuzband verletzt hatte, gab der Allrounder zuletzt sein Comeback beim Weltcup in Baku - nun folgt auch die Rückkehr auf die deutsche Kunstturn-Bühne. „Vor heimischem Publikum zu turnen, ist immer geil“, schwärmt der Hannoveraner vor dem internationalen Traditionsevent, das ab Freitag im Schwabenland stattfindet.