Sportfördergesetz: "Einfluss des Bundes unerlässlich"

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat nach anhaltender Kritik des organisierten Sports am Referentenentwurf des Sportfördergesetzes seine Position verteidigt. "Strategische Vorgaben werden gemeinsam von allen relevanten Akteuren, auch dem Deutschen Olympischen Sportbund, im Stiftungsrat getroffen. Ein maßgeblicher Einfluss des Bundes im Stiftungsrat ist dabei unerlässlich, weil die Sportagentur ausschließlich Mittel des Bundes vergibt", teilte eine BMI-Sprecherin auf SID-Anfrage mit.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die 16 Landessportbünde, die 68 Spitzenverbände und der Berufsverband der Trainer und Trainerinnen im deutschen Sport (BVTDS) hatten seit dem 1. März, seit der Referentenentwurf in die Ressortabstimmung gegeben wurde, in Stellungnahmen harsche Kritik an der Bundesregierung geübt.