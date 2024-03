Zweiter Bewegungsgipfel: DOSB beklagt Halbherzigkeit

"Sport und Bewegungsförderung müssen ressortübergreifend und auf allen politischen Ebenen als Querschnittsaufgabe verankert werden", sagte DOSB-Vizepräsidentin Kerstin Holze beim Bewegungsgipfel am Dienstag in der Sportschule Poelchau im Berliner Olympiapark: "Wir sagen von unserer Seite aus zu, dass wir die uns im Entwurf des Plans zugeschriebenen Maßnahmen verbindlich angehen. Diese Verbindlichkeit erwarten wir auch von den Bundesressorts, den Landesfachkonferenzen und den Kommunen."

Die Bundesregierung hatte am 13. Dezember 2022 auf Drängen von DOSB und dsj zum ersten Bewegungsgipfel geladen, es war eine symbolträchtige Veranstaltung, die mit vielen, aber vage formulierten Zielen endete. Im Anschluss bildeten sich Arbeitsgruppen mit Expertinnen und Experten aus Bund, Ländern, Kommunen und organisiertem Sport, um konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, die in einen Entwicklungsplan Sport münden sollten. Laut ursprünglichem Plan hätte dieser auf dem zweiten Bewegungsgipfel, also am Dienstag, verabschiedet werden sollen. Nun will das BMI den Entwurf zunächst auf Bundesebene weiter bearbeiten, bevor wieder auf die Partner zur weiteren Abstimmung zugegangen wird.