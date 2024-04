Leicht und locker: Snooker-Idol O'Sullivan mit Diät auf Kurs

Auch dank einer Spezialdiät befindet sich Snooker-Rekordweltmeister Ronnie O'Sullivan bei der WM in Sheffield auf Erfolgskurs. 16 bis 17 Stunden pro Tag esse er nichts, danach fülle er vor dem nächsten Spiel seinen Energiespeicher wieder auf. "Das fühlt sich großartig an, es geht mir gut. Ich bin 48 und voller Energie", sagte der Engländer am Montag nach seinem Viertelfinaleinzug gegen den Waliser Ryan Day (13:7).

Wenn er zu viel esse, fühle er sich "träge", führte "The Rocket" aus, er wolle einfach alle Möglichkeiten ausschöpfen, "mir einen Vorteil zu verschaffen." In diesem Turnier über 17 Tage benötige man "Ausdauer, Durchhaltevermögen und Konzentration", so der siebenmalige WM-Champion, der mit einem achten Titel alleiniger Rekord-Titelträger wäre. Aktuell teilt er sich Platz eins in diesem Ranking mit dem Schotten Stephen Hendry.