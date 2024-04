Missbrauchsfälle: US-Regierung zahlt 139 Millionen Dollar

Die US-Regierung hat den Missbrauchsopfern des früheren Sportarztes Larry Nassar eine Entschädigungszahlung von insgesamt fast 139 Millionen Dollar (rund 130 Millionen Euro) zugesagt. „Die Anschuldigungen hätten von Anfang an ernst genommen werden müssen“, sagte der amtierende stellvertretende Justizminister Benjamin C. Mizer am Dienstag.