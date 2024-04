Seitz nach Comeback: "Hatte ein tolles Gefühl"

Die deutsche Kunstturn-Rekordmeisterin Elisabeth Seitz ist trotz Anlaufschwierigkeiten mit ihrer Rückkehr auf die Wettkampfbühne zufrieden. „Ich hatte ein tolles Gefühl und jede Menge Spaß. Auch wenn meine Übung nicht optimal lief, bin ich happy“, schrieb Seitz auf Instagram.

Die 30-Jährige hatte am Samstag ihr Comeback nach einem Achillessehnenriss gegeben. Sie trat dabei in der Bundesliga für ihrem Verein MTV Stuttgart an ihrem Paradegerät, dem Stufenbarren, an. Bei ihrer Übung stürzte Seitz leicht und kam am Ende auf 12,55 Punkte.

Seitz, Europameisterin von 2022, hofft noch auf ihre Nominierung für Olympia in Paris. Es wären ihre vierten Spiele. "Wenn mein Glaube daran, mich für Olympia zu qualifizieren, nicht so groß wäre, würde ich mich nicht jeden Tag in die Halle stellen. Das ist mein Anker", hatte Seitz Anfang März im Interview mit dem Deutschen Turnerbund (DTB) gesagt.

Seitz verpasste Olympia-Medaille mehrfach knapp

Bei ihren bisherigen Olympia-Teilnahmen verpasste die Turnerin des Jahres 2023 eine Medaille am Stufenbarren jeweils nur knapp. In London 2012 wurde sie Sechste, in Rio Vierte und in Tokio Fünfte.

