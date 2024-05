Skurrile Verpflichtung: St. Pauli holt Schach-Star

Der FC St. Pauli hat nach dem Bundesliga-Aufstieg seinen ersten Starspieler verpflichtet - allerdings nicht für seine Fußball-Sparte. Schach-Mehrfachweltmeister Magnus Carlsen spielt in der kommenden Bundesliga-Saison für die Hamburger. Das teilte der Klub am Donnerstagabend mit. „Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein“, sagte Carlsen.