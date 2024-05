St. Pauli feiert Bundesliga-Aufstieg - aber es gibt einen großen Aufreger!

Der FC St. Pauli spielt kommende Saison erstmals seit der Saison 2010/11 wieder in der Bundesliga! Am Hamburger Millerntor gewann die Mannschaft von Fabian Hürzeler mit 3:1 (1:0) gegen den bereits sicher abgestiegenen VfL Osnabrück und machte damit den direkten Aufstieg ins Oberhaus fix.

Das heißt auch: Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga ist nun einen Spieltag vor Saisonende entschieden. Holstein Kiel durfte bereits am Samstagabend den Aufstieg bejubeln. Fortuna Düsseldorf muss in die Relegation.