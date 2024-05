Nach Männer-Enttäuschung: DTB-Frauen starten in EM-Abenteuer

Ohne Medaillen-Ambitionen aber mit ganz viel Vorfreude starten die deutschen Kunstturnerinnen in ihr EM-Abenteuer in Rimini. Nach der großen Enttäuschung der Männer kann das Perspektiv-Team der Frauen bei den Wettkämpfen ab Donnerstag nur positiv überraschen.

"Wir haben unseren Fokus auf die Team-Leistung gelegt und werden mit einer jungen, starken Mannschaft bei den Europameisterschaften an den Start gehen", sagte Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma. Beim Deutschen Turnerbund (DTB) rechnet man sich "sowohl Chancen für das Teamfinale als auch für die Gerätfinals aus. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen für die Zukunft des Turnens in Deutschland", so Wiersma.