Vier EM-Finals für deutsche Turnerinnen am Wochenende

Drei Athletinnen in den Gerätefinals am Samstag, dazu das Teamfinale am Sonntag: Die deutschen Kunstturnerinnen blicken bei der Europameisterschaft im italienischen Rimini hoffnungsvoll auf das Wochenende. Schon jetzt weist das junge Frauen-Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) eine bessere Bilanz auf als die Männer, die in Rimini ersatzgeschwächt kein einziges Finale erreicht hatten. Eine Medaille käme für die Turnerinnen dennoch überraschend.

Am ehesten zuzutrauen wäre ein solcher Erfolg wohl Helen Kevric. Die erst 16-Jährige vom MTV Stuttgart erreichte am Donnerstag 14,066 Punkte am Stufenbarren und schaffte damit Rang vier in der Qualifikation. "Es war sehr gut, ich bin recht zufrieden", sagte Kevric über ihre Leistung. Auch von Cheftrainer Gerben Wiersma gab es Lob: "Helen hat das toll gemacht."

Am Sprung geht das DTB-Team mit zwei Athletinnen in das Einzelfinale. Die 18-jährige Karina Schönmaier qualifizierte sich als Sechste und 13,383 Punkten, der 15-jährigen Marlene Gotthardt gelang der Finaleinzug mit Platz sieben und 13,183 Punkten. Am Samstag gelten beide wie Kevric aber als Außenseiterinnen.

Namhafte deutsche Turnerinnen fehlen

Die Einzelfinals beginnen um 16.15 Uhr, dass dort drei deutsche Athletinnen antreten, "ist natürlich super", sagte Chefcoach Wiersma. Für das Teamfinale, das am Sonntag um 15.00 Uhr (ARD) beginnt, hatte sich die deutsche Mannschaft mit Platz sieben qualifiziert.

Der DTB geht im Rimini mit einem enorm jungen Frauenteam an den Start, das Durchschnittsalter beträgt gerade einmal 16 Jahre. Zielvorgaben hatte der Verband im Vorfeld der Titelkämpfe nicht formuliert. Wichtig sei, "dass sich die Turnerinnen bestmöglich präsentieren können", hatte DTB-Sportdirektor Thomas Gutekunst gesagt.