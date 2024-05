"Wie wenn Messi oder Ronaldo in die Bundesliga wechseln": St. Pauli gelingt Transfer-Coup

Wenn der FC Bayern in ein paar Monaten ans Millerntor reist, ist der größte Star längst in Hamburg. Der FC St. Pauli spielt nach dem Bundesliga-Aufstieg endlich erstklassig - und bläst plötzlich mit dem besten Spieler der Welt und einem untypischen Glamour-Faktor zum Angriff auf die Münchner. Nicht im Fußball, sondern im Schach.

Magnus Carlsen, Mehrfachweltmeister und Superstar am Brett, schließt sich zur neuen Saison dem Kiez-Klub an. „Ich freue mich, Teil der coolsten Marke in Deutschland zu sein“, sagte Carlsen über sein überraschendes Engagement beim Aufsteiger der Schachbundesliga.