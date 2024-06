Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen ersten Grand-Slam-Titel nach zwei überstandenen Fünfsatzkrimis weiter fest im Blick. Im Viertelfinale am Mittwoch trifft Deutschlands Nummer eins auf den Australier Alex de Minaur. Der Weltranglistenelfte, der in Runde drei Jan-Lennard Struff ausgeschaltet hatte, stand in seiner Karriere noch nie im Halbfinale eines Grand Slams. Ganz anders als der Hamburger: In den vergangenen drei Jahren hatte Zverev den Platz in Roland Garros nach seinen Viertelfinal-Duellen stets als Sieger verlassen. Die Partie ist für den Abend (nicht vor 20.15 Uhr) angesetzt.