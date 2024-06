Sportkommentatoren-Legende Günter Zapf ist tot!

Trauer um eine der einprägsamsten Stimmen des deutschen Sports: Der langjährige, auch für SPORT1 aktive Kommentator Günter Zapf ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Dies gab sein langjähriger Arbeitgeber DAZN am Montag bekannt.

Der Streamingdienst schrieb: „Es tut weh, dies zu schreiben: Unser langjähriger Kommentator Günter Zapf ist im Alter von 66 Jahren leider verstorben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Danke für Alles, lieber Günter. Ruhe in Frieden.“

Zapf, in jungen Jahren als Footballer bei den Munich Cowboys aktiv, kommentierte bei diversen Sendern Football, Baseball, Golf und Eishockey. Einen Großteil seiner Popularität verdankte der gebürtige Münchener auch seiner langjährigen Tätigkeit als Wrestling-Kommentator.

„Legende Günter war ein Vorbild“

Zapfs besondere Leidenschaft gehörte dem Football, noch im vergangenen Jahr begleitete Zapf - früher auch Präsident der Munich Cowboys - die XFL auf SPORT1 und die NFL bei DAZN. Florian Hauser, sein Kommentatoren-Kollege dort, wendete emotionale Worte an Zapf.

„Wir haben viele Sendungen und Spiele gemeinsam begleitet. Legende Günter war ein Vorbild“, schrieb Hauser bei Instagram: „Immer bestens gelaunt und stets ein offenes Ohr für mich. Wir werden deine positiv bayerische Art vermissen. Ruhe in Frieden, mein Freund - du Pionier des Footballs & Wrestlings in Deutschland. Danke für all die Momente, deine Zeit und die Ratschläge - es war mir eine Ehre!“