Kurz vor Olympia: Hochbrisanter Doping-Streit eskaliert

Das US-Justizministerium soll nun in der von der ARD mit aufgedeckten Doping-Vertuschungsaffäre um chinesische Schwimm-Stars ermitteln. Die unter Beschuss geratene Agentur WADA reagiert „enttäuscht“.

Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris eskaliert ein hochbrisanter Streit um die mutmaßliche Doping-Vertuschungsaffäre um chinesische Top-Schwimmer .

Wie die Nachrichtenagentur AP enthüllt hat, untersucht nun das US-Justizministerium die Vorwürfe im Fall der 23 positiv getesteten Schwimmerinnen und Schwimmer aus China. Die über den Umgang mit der Affäre stark in die Kritik geratene Welt-Anti-Doping-Agentur WADA übte umgehend Kritik und zeigte sich „enttäuscht“ von dem Schritt der Regierung Joe Bidens.

Schon seit längerem tobt zwischen WADA und den USA ein Kompetenzstreit: Die USA berufen sich auf den 2020 verabschiedeten „Rodchenkov Act“ - benannt nach dem russischen Whistleblower Grigori Rodtschenkow, der das Staatsdopingprogramm rund um Olympia 2014 in Sotschi aufgedeckt hatte. Das Gesetz bemächtigt die USA, auch in Dopingaffären jenseits des eigenen Staatsgebiets aktiv zu werden - aus Sicht der WADA und auch des IOC ein Eingriff in fremdes Hoheitsgebiet.