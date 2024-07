Trotz Lähmung! Olympiasiegerin will zu Let‘s Dance

Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass ein schwerer Trainingsunfall das Leben von Bahnradsportlerin Kristina Vogel für immer verändert hat. Die zweimalige Olympiasiegerin sitzt seitdem im Rollstuhl - hat aber trotzdem große Ziele. Ihr nächstes Vorhaben ist dabei ein ganz Besonderes. So verriet sie im Bild -Interview, dass sie unbedingt bei der Tanzshow Let‘s Dance mitmachen wolle.

Im Jahr 2020 hatte in der norwegischen Ausgabe der Show bereits eine Rollstuhlfahrerin teilgenommen. In den Augen von Vogel sollte es damit nun auch in Deutschland so weit sein. „Ich finde, ein Mensch mit Behinderung gehört auch in eine 20.15-Uhr-Show“, so die Ex-Sportlerin.