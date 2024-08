FC-Bayern-Spieler sorgt wieder für brisanten Eklat

Schachspieler Amin Tabatabaei vom FC Bayern sorgt bei der Team-WM in Astana einmal für einen Eklat, weil er nicht gegen israelische Konkurrenz antritt. Tabatabaei steckt in einem Dilemma - die Bayern ernten Kritik.

Der iranische Schachspieler Amin Tabatabaei hat bei der Team-WM im Schnellschach in Astana für einen neuerlichen Skandal gesorgt. Der Iraner in Diensten des Schach-Bundesligisten FC Bayern verweigerte das Duell mit dem israelischen Klub Ashod Chess Club. Das berichtet die Bild -Zeitung.

„Unverständlich, dass FC Bayern da nicht reagiert“

Schwierige Situation für Tabatabaei

Politischer Hintergrund der Affäre: Das theokratische Regime im Iran - enger Verbündeter und Geldgeber der in Gaza regierenden Hamas, die mit dem terroristischen Massenmord an über 1000 Israelis am 7. Oktober den Gazakrieg ausgelöst hat - erkennt das Existenzrecht Israels nicht an, Aktuell ist das Verhältnis zwischen Iran und Israel wegen der Tötung von Hamas-Chef Ismail Haniyya bei einem Besuch im Iran besonders angespannt, ein offener Krieg droht.